Глава правительства Франции заявил об уходе в отставку

Глава французского правительства Мануэль Вальс заявил о своем намерении сегодня же, 6 декабря, покинуть пост премьер-министра для последующего участия в борьбе за президентское кресло, передает Reuters.

По словам Вальса, сейчас ему необходимо сосредоточиться на избирательной кампании перед праймериз правящей Социалистической партии, которые состоятся в два этапа — 22 и 29 января.

Как сообщает BFMTV, решение выдвинуть на пост президента кандидатуру Вальса последовало за отказом действующего президента Франции Франсуа Олланда от участия в президентской гонке.

Напомним, глава республики объяснил свое нежелание повторно баллотироваться на выборах стремлением удержать левые силы от раскола и необходимостью выдвинуть одного, но сильного кандидата — по всей видимости, самого себя Олланд таковым не считает.

По результатам опросов общественного мнения ни президент Франции, ни любой другой кандидат от социалистов не вышел бы во второй тур выборов.

Скорее всего, за пост главы Франции будут бороться победитель праймериз правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Выборы президента состоятся во Франции в апреле-мае будущего года.