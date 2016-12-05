В разбившемся в Югре автобусе мог пропасть видеорегистратор

В автобусе с детьми, попавшем а аварию вблизи Ханты-Мансийска, был видеорегистратор. Однако на месте ДТП устройство обнаружено не было, сообщил ТАСС и Znak.com сын водителя автобуса Радик Зайнуллин.

Он сообщил также, что об аварии ему рассказал отец.

«Регистратор точно был, но его на месте ДТП не обнаружили. Сейчас все обсуждают версию, что авария произошла из-за того, что мой отец не справился с управлением… Я с ним говорил, он это не подтверждает», — сказал Зайнуллин-младший ТАСС.

«По его словам, ничто не предвещало беды, — сообщил сын водителя Znak.com. — Он спокойно ехал по трассе, скорость была в пределах нормы — 50-60 километров в час».

В какой-то момент, со слов водителя автобуса, на встречную полосу выехал грузовик с прицепом, на котором находилась гусеничная техника.

«Торчащий элемент этой "гусянки", а точнее, какое-то железо, что именно — я сказать пока не могу, и зацепил автобус… После этого автобус развернуло поперек дороги и тогда следовавший за этим первым грузовиком второй грузовик, который также на трале перевозил тяжелую технику, врезался в середину автобуса. Автобус разорвало на две части», — сообщил сын водителя.

Авария произошла 4 декабря. В результате погибли 12 человек — 10 детей и двое взрослых, еще 19 находятся в тяжелом состоянии в больнице.