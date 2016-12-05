WikiLeaks выложил в сеть переписку зятя Эрдогана

Портал WikiLeaks опубликовал содержимое личного ящика электронной почты турецкого министра энергетики и природных ресурсов Берата Албайрака, который приходится президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану зятем.

В сообщении на сайте WikiLeaks говорится, что в общей сложности электронная почта Албайрака содержит 57 934 письма, все они имеются в распоряжении портала и были отправлены в период с апреля 2000 года по 23 сентября 2016 года.

В почтовом ящике зятя Эрдогана содержится переписка с различными турецкими политиками, бизнесменами и родственниками.

Напомним, минувшим летом WikiLeaks обнародовал порядка 300 тысяч электронных писем членов турецкой правящей партии.