«Яндекс» решил проблему «телепортации» в районе Кремля

Руководитель геосервисов «Яндекса» Роман Чернин заявил, что приложения «Навигатор» и «Яндекс.Карты» будут автоматически распознавать резкие изменения положения координат GPS и возвращать пользователя в исходную точку. Об этом он рассказал «Ведомостям».

Он отметил, что речь идет о помехах на территориях, прилегающих к Кремлю, когда телефоны периодически определяют местонахождение неправильно.

Чаще всего пользователи GPS-навигаторов жаловались, что находясь в центре Москвы, сервис «Яндекса» указывал местоположение во Внуково или Домодедово.

В октябре СМИ высказали предположение, что неполадки могут быть связаны с работой системы радиоэлектронной борьбы «Шиповник-аэро» или его близкого аналога. Однако представители Объединенной приборостроительной корпорации опровергли наличие такой системы в Кремле.

Факт некорректной работы GPS-навигаторов подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, столкнувшийся с этим на собственном опыте. Он также заявил, что ему неизвестно об использовании в районе Кремля приборов, способных вызвать подобные сбои.