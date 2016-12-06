СМИ узнали о планах Samsung убрать разъем для наушников в Galaxy S8

Компания Samsung может выпустить свой новый смартфон — Samsung Galaxy S8 — без традиционного разъема для наушников, передает The Verge.

По данным издания, устройство будет оснащено разъемом USB Type-C, интерфейс которого позволяет подключать зарядное устройство и слушать музыку.

Кроме того, источник, осведомленный о разработках Samsung, утверждает, что Galaxy S8 будет поставляться со стереодинамиками и без традиционной кнопки «Домой».

Другие источники не исключили, что новую модель оснастят сканером отпечатков пальцев, который заменит обычный доступ по паролю или графическому коду.

Официальной реакции на эти слухи пока не последовало.