СМИ узнали о планах перебросить часть авиакрыла «Адмирала Кузнецова» в Хмеймим

На российскую базу Хмеймим в Сирии могут перебросить основную часть авиакрыла тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», пишет «Коммерсантъ».

По данным источников издания, такое решение будет принято, если не удастся оперативно решить проблему палубного троса-аэрофинишера, из-за обрывов которого авиакрыло «Адмирала Кузнецова» за месяц потеряло уже два истребителя.

В настоящее время в Генштабе ВС РФ обсуждаются планы, что на базу в Сирии будут переброшены порядка восьми машин Су-33 и два МИГ-29-К. «Именно оттуда они будут наносить удары на дальних подступах к провинциям Идлиб и Алеппо», — пояснил газете источник в Минобороны РФ. Он также отметил, что у палубной авиации «Адмирала Кузнецова» есть опыт приземления на аэродроме в Хмеймиме.

5 декабря в Минобороны РФ официально подтвердили гибель второго истребителя с авианосца «Адмирал Кузнецов». Пресс-служба ведомства сообщила, что Су-33 выкатился за пределы палубы при посадке на корабль и упал в море. Пилот успел катапультироваться. Тремя неделями ранее другой военный самолет — МиГ-29 — также упал в Средиземное море и утонул, не сумев остановиться после посадки на палубу «Адмирала Кузнецова». Пилоту удалось катапультироваться.