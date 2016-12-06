Минобороны назвало атаку на российский госпиталь в Сирии «хладнокровным убийством»

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал атаку на российский мобильный госпиталь в Алеппо заранее подготовленным хладнокровным убийством врачей. Об этом сообщает РИА Новости.

Конашенков подчеркнул, что президент Международного комитета Красного креста (МККК) знает, какую помощь Россия оказывает жителям города. Следовательно, речь идет не о «нарушении международного гуманитарного права» и «тягчайшем уголовном преступлении», как сказано в сообщении МККК, а о хладнокровном убийстве.

«Это всегда и "момент истины". По отношению к подобным преступлениям понимаешь, с кем имеешь дело», — отметил представитель Минобороны.

Он также рассказал, что из-за задержки в подаче автобусов десятки сирийских детей с матерями из освобожденных районов Алеппо по счастливой случайности не оказались в приемной российского госпиталя.

Конашенков подчеркнул, что Россия рассчитывала на уважение руководства МККК к работе враче в Алеппо.

«Но получили циничные комментарии, не достойные высокого статуса Международного комитета Красного креста и свидетельствующие не об объективности подходов, а о равнодушии к совершенному убийству российских врачей в Алеппо», — подытожил представитель ведомства.

Напомним, 5 декабря стало известно об атаке сирийских повстанцев на российский мобильный госпиталь в освобожденном районе Алеппо аль-Фуркан.

Минобороны подтвердило этот факт, сообщив, что погибли две медицинских сестры, а врач-педиатр серьезно ранен.

Госдеп США заявил, что безусловно осуждает удар по российскому госпиталю в Алеппо.