В Домодедово из-за ливневого снега не смогли сесть 20 самолетов

Вечером и ночью 5 декабря около 20 рейсов не смогли из-за снегопада приземлиться в Домодедово. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Вечером и ночью на юге Москвы и ближнего Подмосковья наблюдался ливневый снег при сильном боковом ветре. При этом, даже несмотря на расчищенный аэродром, порядка двух десятков рейсов не смогли совершить посадку в Домодедово и вынуждены были уйти на запасные аэродромы», — сообщил собеседник агентства.

Половину рейсов приняли Внуково и Шереметьево, остальные были направлены в Нижний Новгород, Белгород, Казань и Череповец.

После нормализации погодных условий в Москве и ее окрестностях всем самолетам удалось приземлиться в Домодедово.