Должник по кредиту угрожал взорвать банк в центре Москвы

В Москве полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать отделение одного из столичный банков, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Задержанный оказался 34-летним жителем Подмосковья. Инцидент произошел в отделении банка на Садовнической улице. В помещение организации зашел неизвестный, достал устройство, похожее на взрывное, и пригрозил привести его в действие.

Позже полицейские выяснили, что подобные действия мужчины были вызваны тем, что он не может погасить свою задолженность по кредиту. Также источник сообщил, что из здания банка, а также прилегающего к нему торгового центра были эвакуированы порядка 1,5 тысяч человек. На место прибыли специалисты, которые обследовали территорию и не обнаружили никаких опасных предметов.

Это уже не первый подобный случай в Москве за последние месяцы. В августе предприниматель Арам Петросян с муляжом бомбы захватил офис Citibank на Большой Никитской улице. В результате долгих переговоров он сдался полицейским. Петросяну грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в терроризме.