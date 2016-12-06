Суд приостановил дело по жалобе Google против ФАС

Арбитражный суд Москвы приостановил производство по жалобе американской компании Google на штраф, выписанный Федеральной антимонопольной службой. Основные слушания назначены на 20 декабря, сообщает РИА Новости.

До этой даты суд примет решение по ходатайству Google Inc. о проведении заседания в закрытом режиме. Ходатайство компании о приостановке производства настоящего дела отклонено судом.

В своем заявлении Google просила отменить постановление о привлечении ее к административной ответственности и выплате штрафа размером 500 тысяч рублей.

Ранее 5 декабря глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что менеджеры компании могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за невыполнения и предписаний ФАС, и решений судов, а компания может потерять российский рынок.

Напомним, ФАС в сентября 2015 года признала компанию Google виновной в нарушении закона о конкуренции, а именно - в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Компания пообещала устранить нарушения в соответствии с предписанием. Однако срок его исполнения истек 29 августа.