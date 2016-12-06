Почти треть «шампанского» в России оказалась сладкой газировкой на спирту

Роскачество и Росалкогольрегулирование провели проверку продающихся в стране игристых вин на предмет их соответствия международным нормам. Оказалось, что почти треть шампанского и прочего игристого «вина» на прилавках отечественных магазинов — это сладкие газированные винные напитки, передает РБК.

По словам представителя Роскачества, проверке были подвергнуты шампанские и игристые вина 56 доступных в России торговых марок, продукция которых стоит 150-6121 руб. за бутылку.

По данным экспертов, самое распространенное нарушение со стороны производителей — это искусственное внесение в напиток углекислого газа, который при соблюдении технологии должен образовываться в ходе брожения сока, выжатого из раннего винограда.

Искусственное внесение углекислого газа не запрещено российским законом, хотя жестко регламентируется за границей. И хотя с формальной точки зрения подобные игристые вина не являются контрафактом, употреблять их в Роскачестве не рекомендуют.

Эксперты отмечают, что после появления в российском законодательстве термина «винные газированные напитки» (то есть с 2012 года) все большую долю на рынке захватывает «узаконенный фальсификат» — «шампанское», искусственно насыщенное углекислым газом.

Кроме того, в ходе проверки было выявлено использование виноматериала низкого качества, особенно распространенное в дешевом сегменте игристых алкогольных напитков.

В ряде случаев Роскачество обнаружило несоответствие между указанным на этикетке объемом этилового спирта в «шампанском» и его реальным содержанием в напитке, а также превышение нормы ГОСТа по содержанию диоксида серы (E-220), избыток которого чреват головной болью.