СМИ узнали о судебном одобрении соглашения Джоли и Питта по опеке над детьми

2 декабря судья одобрил соглашение голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта по опеке над детьми. Совместный документ был подписан 26 октября, сообщает ET Online.

Издание сообщает, что все это время с семьей работали пятеро специалистов-психологов. Брэд Питт будет согласовывать свои посещения с семейным врачом, который обязан отстаивать интересы детей. Актер также будет систематически сдавать внеплановые тесты на алкоголь и наркотики и еженедельно принимать участие в индивидуальных и групповых терапевтических занятиях.

Как сообщает издание, ранее Питт добровольно вызвался сделать анализ на содержание запрещенных веществ и алкоголя в его крови. Теперь же, после решения судьи, он обязан это делать.

Источник в окружении бывшей звездной пары сообщил, что со времен инцидента в самолете Брэд не видел своих детей наедине, без обязательного присутствия психолога. Он также добавил, что Анджелина забросила съемки своего нового фильма «Сначала они убили моего отца» и не отходила от детей, пытаясь поддержать их в нелегкий момент.

Пока вопрос встреч Питта с детьми на праздники остается невыясненным.

«Если дети скажут, что не хотят его видеть, психиатр не будет их заставлять», — сообщил собеседник издания. Он подтвердил, что Брэд Питт сможет в любой момент изменить соглашение, обратившись в суд.