Кабмин предложил внести кибератаки и хакерство в УК

Российское правительство внесло в Государственную думу предложение ввести уголовную ответственность за «неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ» с максимальной санкцией до десяти лет лишения свободы. Соответствующий документ появился в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности ГД. Он был внесен правительством вместе с законопроектом о безопасности критической информационной инфраструктуры России.

За создание или распространение вредоносных компьютерных программ, способных нанести урон критической информационной инфраструктуре РФ, предлагается выписывать штраф в размере 500 тысяч — 1 млн рублей (а также равноценный заработной плате или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет), приговаривать виновного к принудительным работам или лишению свободы на срок до пяти лет.

Неправомерный доступ к критической информационной инфраструктуре предлагается наказывать штрафом в размере 1-2 млн рублей (или заработной платы/дохода осужденного за период от года до трех лет).

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации в критической информационной инфраструктуре, а также правил доступа к этим данным, кабмин предлагает наказывать принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Перечисленные нарушения, совершенные группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или должностным лицом с использованием им своего служебного положения, правительство предложило карать принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.