Сегей Кириенко одобрил перевод Дадина в другую колонию

Первый заместитель главы администрации президента (АП) Сергей Кириенко обсудил ситуацию с заключенным Ильдаром Дадиным на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на членов СПЧ.

Кириенко признал верным решение перевести жаловавшегося на пытки заключенного, чтобы «развести враждующие стороны».

«Кириенко отметил, что перевод Дадина в другую колонию — это управленчески правильное решение, поскольку надо разнести враждующие стороны, иначе будут постоянные конфликты. СПЧ и омбудсмен Татьяна Москалькова не наездятся туда», — рассказал изданию заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров.

Кириенко также сообщил, что в АП обсуждается вопрос создания постоянной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Кроме того, замглавы АП заявил, что следует проверить сведения о том, что членам ОНК не позволяют знакомиться с личными делами в тюрьмах.

Кириенко подчеркнул, что закон об иностранных агентах нельзя отменить, но его можно усовершенствовать. Как сообщил источник РБК, речь идет о корректировке правоприменительной практики, когда обращение в органы власти не будет признаваться политической деятельностью.

5 декабря СМИ сообщили, что Ильдара Дадина, первого в России осужденного за нарушение закона о митингах, из Карелии перевели в одну из колоний Кировской области.

Причиной перевода заключенного стала его жалоба на пытки и избиения в сегежской колонии, а также угрозы физической расправы.