Убивший приемных родителей-итальянцев россиянин совершил суицид

Россиянин, 28-летний Игорь Диана, которого ранее обвинили в убийстве своих приемных родителей-итальянцев, покончил с жизнью. Об этом сообщает итальянская Corriere della Sera.

Трагедия произошла в марте 2016 года, когда Диана убил своих родителей - 67-летнего Джузеппе Диану и его 62-летнюю жену Лучиану.

Позднее Диану задержала полиция, и он сознался в содеянном.

Как сообщили в следствии, на преступление россиянина могла толкнуть алкогольная и наркотическая зависимость.