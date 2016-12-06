06 декабря 2016, 13:33
Убивший приемных родителей-итальянцев россиянин совершил суицид
Россиянин, 28-летний Игорь Диана, которого ранее обвинили в убийстве своих приемных родителей-итальянцев, покончил с жизнью. Об этом сообщает итальянская Corriere della Sera.
Трагедия произошла в марте 2016 года, когда Диана убил своих родителей - 67-летнего Джузеппе Диану и его 62-летнюю жену Лучиану.
Позднее Диану задержала полиция, и он сознался в содеянном.
Как сообщили в следствии, на преступление россиянина могла толкнуть алкогольная и наркотическая зависимость.
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