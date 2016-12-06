СМИ сообщили имена погибших в Алеппо медсестер

Стали известны имена медсестер, погибших 5 декабря при нападении боевиков на российский полевой госпиталь в Алеппо. Их опубликовало биробиджанское издание «Город на Бире».

Обе женщины, Надежда Дураченко и Галина Михайлова, работали медсёстрами военного госпиталя Биробиджана. Издание сообщает, что начальник госпиталя вылетел в Москву за телами погибших.

5 декабря СМИ сообщили о гибели двух медсестер и тяжелом состоянии врача-педиатра после обстрела, совершенного сирийскими боевиками мобильного российского госпиталя, который оказывал медицинскую помощь местным жителям в восточном районе Алеппо аль-Фуркан.

Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал атаку на российский мобильный госпиталь в Алеппо заранее подготовленным хладнокровным убийством врачей.