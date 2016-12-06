Митинг за реформу ФСИН запретили проводить в центре Москвы

Московские власти отказали активистам, намеревавшимся 11 декабря провести в центре города митинг за реформу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в центре города, в выдаче соответствующего разрешения, передает «Интерфакс» со ссылкой на одного из организаторов — оппозиционера Николая Ляскина.

Взамен мэрия предложила организаторам акции провести ее в так называемом гайд-парке в Сокольниках — то есть на специально отведенной для проведения публичных мероприятий площадке.

Однако активисты сочли этот вариант неприемлемым и намерены добиваться проведения митинга на одной из центральных площадей Москвы. «На какой — нам не принципиально», — пояснил Ляскин.

По его словам, организаторы митинга изначально подавали заявки на его проведение в нескольких местах, включая Калужскую площадь и Яузские ворота. Полученный отказ они назвали необоснованным, так как «на Калужской площади вообще ничего не бывает, там мертвое место».

Ляскин уточнил, что предстоящий митинг будет посвящен «проблемам во ФСИН и несоблюдению прав заключенных», в том числе истории гражданского активиста Ильдара Дадина, который в начале ноября заявил об избиениях и пытках заключенных карельской колонии №7. Именно из-за Дадина организаторы акции отказались проводить ее в сокольническом гайд-парке — поскольку он как раз осужден «за митинги и пикеты».