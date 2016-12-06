Леди Гага рассказала о своем заболевании

Американская исполнительница Леди Гага поделилась с журналистами подробностями своей истории болезни, пишет The Guardian.

Артистка поведала, что она страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Впервые о своей болезни Гага сообщила при посещении центра для бездомной ЛГБТ-молодежи в Нью-Йорке в ноябре. «Сегодня я сказала детям, что страдаю от психического заболевания», – отметила она.

«Я страдаю от ПТСР. Я никогда никому об этом раньше не говорила, так что вот. Но доброта, которую проявили ко мне врачи, а также моя семья, мои друзья, это действительно спасло мою жизнь», – заявила певица.