Глава «Нафтогаза» перечислил условия закупки газа у «Газпрома»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал об условиях, на которых согласится возобновить закупку газа у России. Об этом он сообщили телеканалу 3S.TV.

По его словам, закупка станет возможна после подписания дополнительного соглашения и нахождения выгодной цены.

«Мы готовы закупать у «Газпрома» газ, если «Газпром» сделает нам то предложение, которого мы от него ждем в части цены, условий поставки и, главное, подписания допсоглашения», — процитировал Коболева «112 Украина».

Он напомнил, что две предыдущих зимы в результате подписанных допсоглашений Украина отбирала газ в режиме предоплаты. Подписанные документы регулировали не только условия поставок, но и непоставку газа на территорию самопровозглашенных народных Луганской и Донецкой республик. Коболев подчеркнул, что, отрегулировав эти вопросы, «Нафтогаз» сможет закупать топливо у «Газпрома».

Напомним, 20 ноября коммерческий директора компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что плата «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины может вырасти на 4 млрд долларов.