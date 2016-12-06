Геремеев вызван в суд по делу об убийстве Немцова

Заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев вызван на допрос в суд по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое решение было принято Московским окружным военным судом после соответствующего ходатайства защиты.

В суд также вызовут на допрос племянника Руслана Геремеева Артура.

Отметим, ранее в суде по данному делу соратник Немцова оппозиционер Илья Яшин рассказал, что незадолго до смерти политик говорил ему об угрозах, поступающих из Чечни. «Всерьез Немцов опасался только одного человека — Рамзана Кадырова. Он считал, что представители республики не подчиняются российским законам и могут делать, что хотят», — отметил он.

Напомним, судебный процесс по делу об убийстве Немцова стартовал 3 октября. Обвиняемыми по делу проходят предполагаемый исполнитель убийства Заур Дадаев, а также Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они не признают своей вины.