France Football анонсировал присуждение Роналду «Золотого мяча»

Французский журнал France Football, учредивший премию «Золотой мяч» лучшему футболисту года в Европе, уведомил мадридский «Реал» о присуждении премии по итогам 2016 года португальскому нападающему «сливочных» Криштиану Роналду. Об этом сообщается на официальном сайте France Football.

Имя обладателя «Золотого мяча» должны объявить вечером в понедельник, 12 декабря. Однако до этого времени организаторам премии нужно успеть сделать традиционное интервью с победителем голосования, а также подготовить фото для обложки France Football, где футболист позирует с трофеем.

Испанское издание Mundo Deportivo уточняет, что французские журналисты уже связались с руководством «Реала» и назначили встречу с Роналду на 8 декабря.

В середине сентября стало известно, что в мировом футболе снова будет две награды лучшему игроку планеты. Это стало возможным после того, как France Football перестал сотрудничать с Международной федерацией футбола (ФИФА), вместе с которой он учреждал награду «Золотой мяч» для лучшего игрока мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и руководители издания France Football в течение нескольких месяцев вели переговоры о судьбе «Золотого мяча», однако стороны так и не смогли прийти к соглашению о продлении партнерства.

Таким образом, уже в этом году французское издание снова может начать вручать «Золотой мяч», а ФИФА – свою награду «Игрок года» (FIFA World Player).

Журнал France Football вручает «Золотой мяч» с 1956 года. В 1988-м у ФИФА появилась своя награда – «Игрок года». В 2010 году издатели журнала и ФИФА заключили пятилетний контракт, по которому «Золотой мяч» вручала Международная федерация футбола путем голосования тренеров национальных команд, капитанов сборных и представителей СМИ.