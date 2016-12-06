Независимые эксперты сравнили медицину в РФ со странами третьего мира

Эксперты аналитической компании The Economist Intelligence Unit сравнили системы здравоохранения 25 стран мира. Российскую медицину они поставили в один ряд со странами третьего мира, пишет РБК.

Аналитики сравнили существующие системы с идеальной ценностно-ориентированной моделью, в которой целью являются результаты лечения, а не количество оказанных услуг.

Для исследования были выбраны 17 параметров, например, доступность медпомощи разным слоям населения, система клинических рекомендаций как основа для выбора лечения, общая политика государств в медицинской сфере. Россия получила высокий балл только за охват населения медпомощью, все остальные показатели — средние или низкие.

Российскую систему здравоохранения аналитики поставили в один ряд с Египтом, Нигерией, Индонезией, ЮАР, Бразилией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Эксперты утверждают, что российские власти платят даже не за количество оказанных медицинских услуг, а за сам факт их оказания.

В докладе аналитической компании указывается, что государственное медицинское страхование не покрывает все виды помощи и не обеспечивает наличие всех необходимых лекарств.

В Минздраве РФ изданию сообщили, что не согласны с оценками авторов доклада резюмировавших ухудшение работы медучреждений из-за уменьшения финансирования. В ведомстве сообщили, что в последние годы объем фонда ОМС увеличился.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство пока не выработало общее мнение о снижении темпов роста зарплат медиков. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Во-первых, это предложение не формализовано. Это предложение одного из ведомств. Вы знаете, что, в любом случае, такие предложения подлежат межведомственному согласованию. Есть социальный блок, есть точка зрения и курирующего вице-премьера и так далее, мы пока не знаем этих точек зрения. То есть какая-либо позиция правительства, кабинета министров в данном случае не выработана и она никак не озвучивалась», — сказал Песков.