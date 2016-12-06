Песков заверил историков в безопасности новой доктрины информбезопасности

Утвержденная Владимиром Путиным Доктрина информационной безопасности РФ не создает угрозы историкам и специалистам, которые имеют альтернативное мнение на различные исторические факты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Нет, не создает. Наоборот, исторические исследования, работа в архивах — это работа, которой придается большое значение», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, не создает ли угрозы специалистам пункт доктрины о «нейтрализации информационно-психологического воздействия, направленного на подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества».

Дмитрий Песков при этом заявил, «в то же время нельзя отрицать, что мы сталкиваемся с действиями и, можно сказать, с целенаправленной линией, которые направлены на извращение исторических фактов, передергивание, манипуляции с историческими фактами с тем, чтобы оказать идеологическое давление на Россию». Он добавил: «Это не секрет, этому надо противодействовать. Но это не исключает, безусловно, научно-исследовательского плюрализма, и не может исключать».

6 декабря президент России своим указом утвердил новую доктрину информационной безопасности страны. В документе сказано, что теперь стратегической целью России является формирование системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве для обеспечения стратегической стабильности и равноправного партнерства. Кроме того, целью страны названо предотвращение военных конфликтов, которые может спровоцировать применение информационных технологий.