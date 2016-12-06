Порошенко заявил о сотнях танков РФ в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о 70 российских танков, которые расположились на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Его слова приводит телеканал «112 Украина».

На церемонии вручения государственных наград по случаю дня ВС Украины Порошенко заявил: «На временно оккупированных территориях Украины находится около 700 российских танков, 1200 российских боевых бронированных машин, более тысячи российских артиллерийских систем и более 300 реактивных систем залпового огня».

Президент Украины расценивает такое присутствие как угрозу эскалации насилия в регионе. «С одной стороны, такое присутствие свидетельствует о том, что они нас боятся. С другой стороны, это свидетельствует о том, что в любой момент на нас может пойти не только все это, но и то, что сконцентрировано и нависло над нами по ту сторону украино-российской границы», — отметил он.

В следующем году Украине предстоит повысить свою обороноспособность и подготовить армию к выполнению задач по защите страны, подытожил Порошенко.