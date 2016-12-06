Путин назвал идиотским решение Литвы не пустить судей КС на конференцию

Президент России Владимир Путин назвал «идиотским решением» отказ литовских властей принять судей Конституционного суда (КС) РФ на Всемирной конференции судов, сообщает РИА Новости.

«Вдруг прибалтийское государство Литва, которое является нынче депозитарием Всемирной конференции судов, которая раз в три года собирается, прислал нам недавно депешу о том, что судьи Конституционного суда представляют угрозу для безопасности Литовской республики», — рассказал на встрече с главой государства председатель КС Валерий Зорькин.

Он заявил, что теперь возникает вопрос, могут ли российские судьи поехать на эту конференцию или нет. «У меня уже было грешным делом обратиться к вам и сказать: давайте мы попросим эту конференцию провести у нас. Мы же никому не будем запрещать, чтобы к нам приезжали. Удивительные вещи порой творятся. Но это наносное, потому что ведь не Германия запретила и не Австрия запретила», — добавил он.

«Извините, что собственно послужило поводом для такого идиотского решения?» — поинтересовался у него Владимир Путин. «Ваше решение по Крыму. Они считают, что мы нарушили неприкосновенность целостность территориальную Украины», — ответил ему Зорькин.

Ранее Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал в Twitter инициативу литовских властей раздать гражданам пособия на случай войны с Россией. Рогозин посоветовал литовским чиновникам использовать информационные брошюры «себе на памперсы».

5 декабря британское издание Guardian сообщило, что литовские власти активно распространяют брошюры, разъясняющие гражданскому населению способы противодействия «российской агрессии», а в школах все чаще проходят тематические занятия.