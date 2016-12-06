Правозащитник «Открытой России» подал в суд на ФСБ из-за командировки на войну с Грузией

Бывший сотрудник Следственного комитета Игорь Степанов обратился в суд с требованием к ФСБ объяснить на каких основаниях он был отправлен в Южную Осетию в августе 2008 года во время войны с Грузией. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию заявления.

«11 августа в составе группы сотрудников я вылетел из Москвы во Владикавказ, где нам выдали военную форму, а утром 12 августа на бронированных армейских „Уралах“ в сопровождении нескольких БТР охраны мы выступили в Южную Осетию для выполнения приказа верховного главнокомандующего», — сообщил экс-сотрудник СК.

Рассмотрение по делу назначено на 7 декабря.

29 ноября стало известно, что экс-следователь отдела международно-правового сотрудничества СК Игорь Степанов предложил сотрудничество общественной организации «Открытая Россия». Он будет помогать в разработке новых законов. Степанов, занимавшийся расследование «Дела ЮКОСа» подчеркнул, что его не интересуют взаимоотношения властей и патрона организации Михаила Ходорковского. Главное для него — проблемы России, из-за которых она может через несколько лет «развалиться».