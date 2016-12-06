Суд освободил счета IKEA от ареста

После вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова российские счета компании IKEA оказались разблокированы судом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Титов встретился с руководством российского филиала шведской компании, после чего 6 декабря Краснинский районный суд отменил свое решение о блокировке счетов.

Титов, помимо прочего, обратился к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой разобраться в данной ситуации для обобщения судебной практики.

«Блокировка счетов - крайняя обеспечительная мера. Можно понять, когда ее применяют к небольшим и новым компаниям, к компаниям-однодневкам, но блокировка счетов крупной иностранной компании, которая долгие годы работает на российском рынке - беспрецедентный шаг», - отметил он.

Отметим, руководство IKEA обратилось к Титову с жалобой после блокировки своих счетов 2 декабря по иску бизнесмена Константина Пономарева на сумму 9,3 млрд рублей.