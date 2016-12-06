Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности РФ

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил новую доктрину информационной безопасности страны. Об этом говорится в тексте указа на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что теперь стратегической целью России является формирование системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве для обеспечения стратегической стабильности и равноправного партнерства. Кроме того, целью страны названо предотвращение военных конфликтов, которые может спровоцировать применение информационных технологий.

В документе, в частности, сказано, что спецслужбы некоторых стран используют информационно-психологическое воздействие для дестабилизации ситуации в мире.

Доктрина указывает на дискриминацию, которой подвергаются за рубежом российские СМИ.

Таким образом, прежняя доктрина, действовавшая с 9 сентября 2000 года, была признана утратившей силу,

Указ вступил в силу с момента подписания.