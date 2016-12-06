СМИ сообщили о желании Джоли стать генсеком ООН

Голливудская актриса Анджелина Джоли может переехать в Лондон ради «работы мечты» в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на инсайдеров.

Хорошо осведомленные источники утверждают, что Джоли и ее бывший супруг Брэд Питт не ладили около года, и все это время киноактриса искала повод, чтобы расторгнуть брак, оставив детей себе. Однако такой исход был маловероятен, если бы Питт сохранил право на совместную опеку.

Издание утверждает, что устремления Джоли все это время поддерживали две высокопоставленные британские чиновницы. Они убеждали актрису, что если она «правильно разыграет свои карты», то сможет стать генсеком ООН.

Для того, чтобы занять эту должность ей придется переехать в Великобританию и забрать с собой детей. Якобы именно поэтому она инсценировала скандал в личном самолете, утверждая, что Брэд Питт замахнулся на их приемного сына. Однако подтверждений ее словам так и не было найдено, и расследование было закрыто.

Представители Джоли утверждают, что она сейчас сконцентрировалась на своих детях, и не собирается переезжать в другую страну.

Ранее СМИ уже сообщали об амбициях актрисы. Источники утверждали, что она решила сделать карьеру в ООН, и даже завела себе двух советников и штаб для принятия решений и обсуждения своего образа.