Суд отказал защите в вызове Кадырова на допрос по делу об убийстве Немцова

Московский окружной военный суд отклонил ходатайство адвоката потерпевшей стороны Вадима Прохорова о допросе главы Чечни Рамзана Кадырова по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом пишет «Интерфакс».

«Кадыров может обладать сведениями об убийстве Немцова. Кроме того, известно о конфликте Немцова и Кадырова. Немцов неоднократно подвергал критике Кадырова», — заявил Прохоров.

Ранее адвокат Ольга Михайлова заявляла, что расследование нераскрытого дела об убийстве Немцова проведено неэффективно, в том числе, из-за того, что не был допрошен Кадыров.

Ранее сам Кадыров заявлял, что готов прийти на допрос к следователю по делу об убийстве Немцова, тем более, что «просят дети».

Свидетель по делу журналист Александр Рыклин подтвердил следователю, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров угрожал Немцову, в связи с «отрицательным отношением Немцова к политическому строю в республики».