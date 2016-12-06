Госсекретарь США рассказал о первой встрече с советскими солдатами

На церемонии вручения высшей награды «За заслуги перед Федеративной республикой Германия» госсекретарь США Джон Керри рассказал, как в середине 50-х годов 12-летним мальчиком впервые увидел советских солдат. Его речь опубликована на сайте Госдепартамента.

Джон Керии рассказал, что в детстве на военном поезде пересек территорию Восточной Германии. Он вспомнил, что ему запретили поднимать жалюзи, но он все равно это сделал. По словам Керри, сидя с кока-колой и комиксами, он не спал всю ночь и смотрел в окно.

«Когда мы останавливались на станциях, солдаты — это были русские солдаты, то есть советские солдаты, — ходили взад-вперед и следили, чтобы никто не сошел с поезда, и они слегка стучали своими прикладами в мое окно, чтобы я опустил жалюзи, потому что мне нельзя было смотреть на то место, где я находился», — сообщил Джон Керри.