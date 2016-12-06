Фигурантам дела о ДТП в ХМАО предъявлены обвинения

Фигурантам уголовного дела о ДТП с 11 погибшими детьми в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре предъявили обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Водителю автобуса Марату Зайнуллину, перевозившему несовершеннолетних, предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») Такое же обвинение предъявлено водителю грузового тягача Раилю Саитханову, который допустил столкновение с автобусом. Расследование ведет Главное следственное управление СКР.

Ранее во вторник стало известно, что следствием по делу ДТП в ХМАО задержана директор спортивной школы «Сибиряк» Ирина Тарасова, чьи воспитанники ехали в попавшем в аварию автобусе.

В свою очередь, Генпрокуратура РФ после трагедии в Югре предложила изменить правила перевозки детей в автобусах. В ГП при этом заявили, что в связи с ДТП тотальных проверок перевозчиков не последует.

Трагедия на трассе, ведущей из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, произошла 4 декабря. При столкновении грузовика, двух легковых автомобилей и рейсового автобуса погибли 12 человек, 11 из которых являлись несовершеннолетними.