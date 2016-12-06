Президент Южной Кореи пообещала покинуть пост весной

Южнокорейский лидер Пак Кын Хе заявила о своем согласии покинуть президентский пост в апреле 2017 года, передает Bloomberg со ссылкой на Yonhap TV.

Между тем оппозиция страны намеревается 9 декабря организовать голосование по поводу объявления импичмента главе государства. Соответствующий проект резолюции уже внесен в парламент Южной Кореи, его инициаторами стали представители трех оппозиционных партий.

Президентский срок Пак Кын Хе истекает в феврале 2018 года. Если парламент проголосует за запуск процедуры ее импичмента, то она будет ждать решения конституционного суда по результатам этого голосования.

В октябре южнокорейская прокуратура предъявила подруге президента Чхве Сун Силь официальные обвинения в коррупции. Кроме того, она подозревается в непосредственном вмешательстве в государственные дела и «злоупотреблении влиянием». Ее участие в управлении страной признала и сама Пак Кын Хе.

В ноябре по Южной Корее прокатилась волна массовых митингов с требованием отставки президента.