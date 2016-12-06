В Раде предложили вернуть Украине статус ядерной державы

В Верховной Раде предложили вернуть Украине статус ядерного государства. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатами Радикальной партии Олега Ляшко, 6 декабря был зарегистрирован на официальном сайте украинского парламента. Полный текст документа в настоящее время отсутствует.

Украинские парламентарии, в частности, хотят отменить принятый в 1994 году закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года» и вернуть право страны на этот вид вооружений.

В октябре первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что, если бы Украина в свое время не отказалась от ядерного оружия, то сейчас она была бы похожа на «обезьяну с гранатой».