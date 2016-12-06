В Доме болельщиков «Локомотива» прошли обыски по делу об экстремизме

Оперативники Главного управления МВД РФ по противодействию экстремизму проводят обыски в Доме болельщиков московской футбольной команды «Локомотив» в рамках уголовного дела об экстремизме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, следственные действия в Доме болельщиков «Локомотива» связаны с уголовным делом по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), возбужденным осенью 2015 года.

Дело было возбуждено после матча между «Локомотивом» и албанской командой «Скендербеу», состоявшегося 1 октября 2015 года в Москве (2:0), во время которого российские болельщики скандировали экстремистские лозунги в адрес албанцев.

В ходе расследования полицейские провели обыски по нескольким адресам. В частности, оперативники искали материалы экстремистского характера, запрещенную литературу и символику. Кроме того, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к данным нарушениям.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил наказание клубу «Локомотив» за расистское поведение его болельщиков. «Локомотив» должен был провести матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с турецким «Бешикташем» при частично закрытой Южной трибуне. На пустующих местах российская команда должна была вывесить баннер с надписью «Нет расизму!» Кроме того, «железнодорожники» заплатили 20 тысяч евро штрафа.