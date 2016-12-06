СМИ сообщили о приглашении малых партий обсудить в Думе проект госбюджета

Представители партий, не попавших в парламент по итогам сентябрьских выборов, пригласили на встречу с руководством Госдумы для обсуждения проекта федерального бюджета на 2017-2019 годы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на нескольких участников предстоящей встречи.

Обсуждение намечено на вторник, 6 декабря. «Начинаем возобновлять отношения. Наши надежды на то, что хорошие традиции не будут рушиться, видимо, оправдываются», — цитирует издание слова руководителя исполкома партии «Патриоты России» Надежды Корнеевой.

В свою очередь, депутат Госдумы от «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов рассказал, что по просьбе лидеров малых политических организаций на прошлой неделе обсуждался вопрос созыва Совета непарламентских партий с руководством аппарата Госдумы. По словам Шайхутдинова, эту структуру, о возможном роспуске которой ранее сообщали СМИ, было решено сохранить.

Информацию о предстоящем созыве совета подтвердил член бюро президиума политсовета партии «Родина» Федор Бирюков. Он напомнил, что Госдума учитывала многие предложения непарламентских партий, высказанные на заседаниях совета. «Мы, например, консолидировано выступали против повышения пенсионного возраста, и это было озвучено с думской трибуны», — рассказывает он.

В аппарате нижней палаты «Ленте.ру» сообщили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин не будет принимать участие во встрече с малыми партиями. Скорее всего, руководство Госдумы будет представлять один из вице-спикеров.