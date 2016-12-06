МЧС обнаружило в России 1253 небезопасных социально значимых объекта

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям провело проверку социально значимых объектов по всей стране и установило, что из пяти тысяч проверенных объектов такого рода в 1253 случаях имеются нарушения требований обеспечения безопасности, передает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы спасательного ведомства Сергея Кададова.

Из указанного количества объектов, на которых выявлены нарушения, в 378 объектах пути эвакуации находятся в неудовлетворительном состоянии, у 298 неисправны системы автоматической пожарной сигнализации, в 184 обнаружены неполадки в системах оповещения людей о пожаре.

«Около 780 учреждений не соответствуют предъявляемым требованиям с точки зрения их противопожарной устойчивости», — уточнил Кададов, добавив, что речь идет о старых деревянных постройках четвертой и пятой степеней огнестойкости.