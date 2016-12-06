СМИ рассказали о погибших в Сирии медсестрах из России

При атаке на российский мобильный госпиталь в сирийском Алеппо погибли медсестры из Биробиджана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя военного госпиталя.

Обе медсестры вместе с двумя медработниками работали в Сирии с 30 ноября. Это была уже вторая по счету командировка женщин, которые до этого отработали в Сирии три месяца.

Медсестрам было около 40 лет, у них остались дети.

«Начальник госпиталя улетел в Москву за телами, 8-9 декабря будут организованы похороны, решается вопрос с кладбищем, отпеванием, почетным караулом», — пояснил начальник административного отделения биробиджанского военного госпиталя Виталий Красовский.

По его словам ,выжившие медики продолжили выполнять гуманитарную миссию в Сирии.

Ранее стало известно об атаке боевиков на российский госпиталь. Это произошло 5 декабря. Одна женщина-медик погибла на месте, вторая скончалась от полученных ранений в больнице. В Минобороны РФ нападение назвали заранее подготовленным хладнокровным убийством.