Медведев заявил о скорой ратификации РФ соглашения по «Турецкому потоку»

Россия в ближайшее время ратифицирует соглашение о российско-турецком газопроводе «Турецкий поток», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Об этом глава российского правительства заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырыма.

«Совсем недавно парламент Турции ратифицировал соответствующее соглашение, а президент Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по "Турецкому потоку". Это важные события. У нас ратификация будет происходить в ближайшее время. Будет рассмотрение документов на заседании правительства и затем они пройдут все необходимые ратификационные процедуры», — цитирует агентство слова Дмитрия Медведева.

Российский премьер отметил, что «Турецкий поток» не является конкурентом для других европейских газопроводов. Он также напомнил, что «каждого есть свое место». «Уверен, что такого рода решение пойдет на пользу Европе, будет способствовать диверсификации маршрутов и в то же время это не конкуренция с какими-либо другими газопроводами», — сказал глава правительства РФ.

Он также отметил, что Россия и Турция общими усилиями перевернули страницу сложных отношений.

Ранее во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения по строительству российско-турецкого газопровода «Турецкий поток». 6 декабря закон вступил в силу.

Международный проект через Черное море в западную часть Турции был одобрен правительствами двух стран 10 октября 2016 года. Однако Россия еще не ратифицировала данное соглашение. Маршрут предназначен для поставки российского газа турецким потребителям, а также для снабжения газом государств Южной и Юго-Восточной Европы.