Канцлер ФРГ предложила запретить в Германии ношение паранджи

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала запретить ношение паранджи на территории Германии и заявила, что, если ее выберут на четвертый срок, она сделает все, чтобы «кризис беженцев никогда не повторился». Об этом сообщает The Independent.

«Полностью закрытое лицо неприемлемо в нашей стране. Это должно быть запрещено везде, где юридически возможно», — заявила она под «искренние восторженные аплодисменты».

В августе 2016 года один из ближайших союзников Меркель министр внутренних дел Томас Мезьер предложил ввести частичный запрет на паранджу в «местах, где это необходимо для сосуществования нашего общества», включая правительственные учреждения, школы, университеты, залы судебных заседаний и демонстрации.

В прошлом году подобный запрет под угрозой штрафа был веден в Нидерландах, напоминает издание. Первой подобный закон реализовала Франция в 2011 году, затем к ней присоединилась Бельгия, Болгария и часть Швейцарии.

Два года назад Ангела Меркель получила поддержку 96,7% делегатов Христианско-демократического союза (ХДС). Однако, подчеркивает издание, с тех пор популярность канцлера заметно снизилась под напором антимигрантских настроений населения Германии. Беженцев уже прибыло около миллиона, и их количество станет еще больше.

Депутаты Бундестага неоднократно критиковали ее за политику «открытых границ». На фоне устойчивой популярности ХДС Меркель отказывалась ее пересматривать, однако 6 декабря неожиданно сменила тон.