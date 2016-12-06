Меркель призвала пересмотреть отношения с Россией и НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация в мире, особенно в свете американских выборов, требует пересмотра подхода к отношениям с Россией. Об этом сообщает немецкая версия издания The Huffington Post.

«К сожалению, 2016 год сделал мир более нестабильным и небезопасным», — заявила Меркель в выступления на съезде возглавляемой ею партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в городе Эссен. По ее мнению, в настоящее время Европа находится в ситуации «войны и мира».

«В первую очередь в мире должны быть заново сформулированы особенности восприятия НАТО и отношений с Россией», — отметила канцлер Германии.

На этом же съезде Ангела Меркель призвала запретить ношение паранджи на территории Германии и заявила, что, если ее выберут на четвертый срок, она сделает все, чтобы «кризис беженцев никогда не повторился».

Ранее Ангела Меркель заявила, что ее страна заинтересована в добрососедских отношениях с Россией, при этом Германия будет продолжать обсуждать вопросы, по которым у двух стран существуют серьезные расхождения.

6 декабря канцлер Германии в девятый раз стала председателем ХДС и теперь будет баллотироваться на новый срок. Она уже в четвертый раз выставляет свою кандидатуру от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов на должность главы правительства.