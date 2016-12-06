Над Хакасией взорвался метеорит

Над Хакасией небольшой метеорит взорвался при падении в слоях атмосферы. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на местных жителей.

Местные жители увидели яркую вспышку света в разных районах республики. При этом в домах наблюдались вибрация и грохот, который спровоцировал срабатывание сигнализаций машин.

«Из маленькой точки над моей головой, это превратилось в шар больше чем машина!» — рассказал местный житель.

Между тем в местном МЧС подтвердили, что небесное тело не долетело до земли, а сгорело в плотных слоях атмосферы примерно над Саяногорском.

Как, в свою очередь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, падение метеорита было видно над рядом сибирских регионов, в том числе Красноярским краем и Хакасией.