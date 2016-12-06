Microsoft получила одобрение Еврокомиссии на покупку LinkedIn

Европейская комиссия (ЕК) одобрила предстоящее приобретение за 26 млрд долларов компанией Microsoft социальной сети для установления деловых контактов LinkedIn с рядом антимонопольных условий. Об этом во вторник сообщает Business Insider со ссылкой на пресс-релиз ЕК.

Для того чтобы не было нарушено условия конкуренции, Microsoft обязалась выполнить ряд условий. В частности, компания должна предоставлять возможность производителям и дистрибьюторам персональных компьютеров не предустанавливать LinkedIn в операционной системе Windows, а также позволить пользователям удалить LinkedIn с компьютера, если она все же будет установлена.

Кроме того, Microsoft должна поддерживать для конкурирующих соцсетей текущий уровень совместимости с пакетом «офисного» программного обеспечения Office.

Как рассказал Брэд Смит, президент Microsoft и глава компании по правовым вопросам, сделка с LinkedIn уже одобрена в США, Канаде, Бразилии и Южной Африки. Она будет завершена в ближайшие дни после официального оформления решения Евросоюзом. «Теперь мы можем объединить две большие компании и сосредоточиться на вопросах будущего», — прокомментировал Смит решение ЕК.