Главком ВС Украины прикинул потери от возможной войны с Россией

Глава украинского Генштаба Вооруженных сил генерал Виктор Муженко рассказал о том, что Киев отрабатывает различные сценарии реагирования на внешние угрозы, передает «Голос Украины».

По словам главкома ВС Украины, он также подсчитал вероятные потери страны в случае возможной десятидневной войны с Россией — до 10-12 тысяч человек.

Кроме того, Муженко задался вопросом о возможности Украины «обеспечить ведение боевых действий подразделениями ВСУ на том или ином направлении или во всех направлениях».

Комментируя ситуацию на востоке Украины, генерал обвинил в продолжающемся там конфликте Россию, добавив, что «война закончится после победы Украины».

Напомним, ранее Муженко заявлял, что Россия может напасть на Украину буквально отовсюду, с любого направления.