Крымский Владимир Путин отказался менять фамилию за новый iPhone

Житель Крыма Владимир Путин, взявший эту фамилию в 2014 году, заявил, что не станет менять имя снова ради того, чтобы получить новый iPhone 7 в рамках интернет-акции. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Путин, он принял решение о смене имени, следуя своим принципам, так как ему близко то, что «исповедует» президент. По словам тезки Путина, «внутренне другую фамилию бы не принял никогда».

«Мне пришла sms от знакомого из Германии, который наткнулся в интернете на странную акцию — однофамильцам Путина предлагали iPhone 7, если они сменят фамилию. Им невдомек, что принципы не продаются ни за какие деньги», – заявил Владимир Путин.