Счетная палата выступила против повышения тарифа в системе «Платон»

Перевозчики и Счетная палата раскритиковали идею Минтранса РФ увеличить с 1 февраля 2017 года сбор с водителей грузовиков по системе «Платон», пишет «Коммерсантъ».

В Минтрансе считают, что повышение тарифов принесет в казну государства больше денег на ремонт дорог. Оппоненты ведомства отмечают, что сначала нужно повысить эффективность контроля взимания платы, добиться прироста числа пользователей, и только потом говорить о повышении цен.

Так, представитель Счетной палаты Владимир Красильников заявил в интервью «Коммерсанту», что, помимо «Платона», у регионов есть большие источники формирования дорожных фондов, использующихся не до конца. К примеру, сегодня не собирается порядка 70 млрд рублей транспортного налога.

5 декабря 2016 года в Общественной палате РФ прошло заседание по вопросу увеличения платы за проезд по дорогам для грузовиков массой более 12 тонн (система «Платон»). По итогам заседания было принято решение создать рабочую группу, в которую войдут представители перевозчиков, Минтранса РФ, Счетной палаты и ряда других организаций и ведомств.

В начале ноября Министерство транспорта РФ выступило с предложением о повышении тарифа по системе «Платон» — до 2,61 рубля с февраля и до 3,06 рубля с июня 2017 года. По сравнению с нынешней «льготной» ставкой в 1,53 рубля за километр пути это означает удвоение платежей.

В ответ ряд российских объединений производителей продовольственных товаров обратились к вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу с просьбой отложить отмену льготного коэффициента. Предприниматели заявили, что в системе «Платон» до сих пор зарегистрировано слишком мало автомобилей, не более 650 тысяч единиц. Причем часть перевозчиков, избегая оплаты в силу «отсутствия налаженной системы контроля», создает условия для недобросовестной конкуренции. Они также предупредили, что изменение тарифа приведет к увеличению роста цен на продукты на 3-10%, что будет весьма ощутимо для населения.