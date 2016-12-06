Глава минфина Украины опроверг необходимость переноса «Евровидения»

Министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook написал, что оснований для переноса конкурса «Евровидение-2017» нет, так как его финансирование осуществляется в полном объеме.

«В некоторых СМИ появилась информация о якобы возможном переносе Евровидения из Украины в Россию в связи с якобы проблемами финансирования (...) Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Правительство сделало все необходимое для обеспечения полного финансирования мероприятия: выделены 430 млн гривен гарантий, а также предусмотрено в бюджете на 2017 год 455,7 млн гривен», — написал Данилюк.

6 ноября стало известно, что Украина не может обеспечить финансирование конкурса «Евровидение».

В конце ноября генеральный директор Национальной телерадиокомпании (НТРК) Украины Александр Харебин сообщил, что Европейский вещательный союз «показал НТРК "красную карточку" из-за фактического срыва подготовки к конкурсу».