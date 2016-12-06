Минэнерго подтвердило участие Новака во встрече ОПЕК в Вене

Министерство энергетики РФ подтвердило участие главы ведомства Александра Новака во встрече Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в эту организацию, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.

Встреча состоится 10 декабря в Вене. Источник добавил, что глава Минэнерго также примет участие в трехсторонней встрече России, Евросоюза и Украины по газу, которая пройдет 9 декабря в Брюсселе.

Встречу стран-участников ОПЕК с не входящими в картель экспортерами нефти накануне анонсировал генеральный секретарь этой организации Мухаммед Баркиндо. Он отметил, что члены картеля видят определенные признаки восстановления мирового рынка нефти.

30 ноября этого года члены ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей. От стран, которые не входят в картель, организация ждет снижения на 600 тысяч баррелей в сутки. При этом Россия, которая добывает 11,2 млн баррелей в сутки, должна снизить нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

Ранее в ноябре заместитель главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович предложил Александру Новаку провести трехсторонние переговоры по газовому вопросу с участием Украины. Ожидалось, что на встрече 9 декабря России будет предложено поставить на Украину дополнительно 1,5–4 млрд кубометров газа для благополучного прохождения этой страной осенне-зимнего периода.