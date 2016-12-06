Беглый депутат Рады обвинил Порошенко в коррупции и взяточничестве

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко заявил, что большая часть кредита, полученного от Международного валютного фонда (МВФ) Киевом, была потрачена президентом страны Петром Порошенко на войну. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Большая часть этих денег ушла на войну, в продолжении которой Порошенко очень заинтересован. Все контракты, имеющие отношение к этой войне, до самых последних мелочей для нужд армии, выполняются компаниями, близкими к Порошенко. Для них это бизнес», — заявил Онищенко.

Он также обвинил украинского президента в коррупции на Украине и признался, что часто выполнял его поручения, связанные с дачей взяток членам Верховной рады для усиления политических позиций Порошенко. Онищенко рассказал, что решил предать эту информацию огласке из-за опасений, что «его сделают крайним в этой ситуации».

Экс-депутат сообщил изданию, что с помощью взяток Порошенко решал вопросы назначения генерального прокурора, судей или главы СБУ. Он заявил, что в получении взяток замешаны около 70 депутатов.

Тем не менее, Онищенко решил «прекратить эту деятельность» и против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении госимущества в особо крупных размерах — 1,6 млрд долларов. Однако в августе он успел выехать из Украины в Великобританию до голосования в парламенте, который на следующий день одобрил его арест.

После бегства Онищенко Киев обратился в Интерпол с просьбой об объявлении его в розыск. Кроме того, бывшего депутата обвиняют в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в стране.

Онищенко подтвердил в интервью, что передал имеющиеся у него доказательства в Минюст США. Кроме того, он дал показания представителям американских спецслужб и Министерства внутренней безопасности.