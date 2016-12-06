МЧС и Минобороны возглавили рейтинг наиболее «открытых» ведомств России

Самыми «открытыми» федеральными органами исполнительной власти России в 2016 году признаны МЧС, Минобороны и Россельхознадзор. К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам проведенных опросов.

Лидеры рейтинга попали в категорию «безусловно открытых». На нижних строчках рейтинга открытости расположились такие ведомства, как Минвостокразвития, Росавтодор и Минстрой.

Рейтинг был подготовлен совместно с «открытым правительством». За его основу была взята оценка качества реализации концепции открытости, утверждена правительством РФ в январе 2014 года. Всего в список попали 38 органов исполнительной власти.

Также в категорию «закрытых» попали такие ведомства, как Роспотребнадзор, Минприроды, Росздравнадзор, Минтранс, Минкавказ и Минсельхоз. При этом у некоторых ведомств наиболее заметно ухудшились позиции. Так, Роспотребнадзор за год 19 позиций в рейтинге, Минспорт и Росздравнадзор по 18 позиций, а Минэкономразвития — 17 позиций.

Наибольшее улучшение положения в рейтинге продемонстрировали Россельхознадзор и Минкультуры (прибавили по 18 позиций) и Росрыболовство (+17).